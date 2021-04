Pistocchi: “Osimhen non adatto al gioco del Napoli”

Nel corso della trasmissione “Radio Nuovo Sport Show” in onda su Radio Punto Nuovo è intervenuto Maurizio Pistocchi. Di seguito le dichiarazioni rilasciate dal giornalista:

“La proposta di gioco di De Zerbi è molto valida. Potrebbe allenare il Napoli ma con qualche correttivo. Non ci sono molti allenatori interessanti in Serie A. La partita persa contro la Fiorentina è la quarta sconfitta consecutiva per Juric, vanno analizzate anche le prestazioni e sotto questo punto di vista il migliore è Ballardini“.

“Il Napoli ha fatto bene contro l’Inter. Osimhen non è la prima punta ideale per questa squadra soprattutto per giocare spalle alla porta. E’ un giocatore molte forte nell’attaccare la profondità, ma in Italia non esiste questo tipo di gioco. Andrea Agnelli ha venduto male e presentato ancora peggio la Superlega. Secondo me, Elkann è preoccupato perché il nome di Agnelli non è molto rispettato nel mondo”