Napoli–Lazio negli anni ci ha regalato forti emozioni e giornate di gran calcio. Mi ritorna in mente il pallonetto ‘‘maradoniano” di Dries Mertens all’Olimpico e il poker nel match di ritorno della stagione 2017/18 deliziato dal calcio spettacolo nella stagione dei 91 punti. Il 4-3 nel vecchio San Paolo dove il pazzo matador uruguagio, e la truppa di Walter Mazzarri, stravolsero quella domenica con un finale di partita da cardiopalma. Il quarto di finale di Coppa Italia della scorsa stagione deciso dal capitano con la 24 condito da pali e traverse dove gli azzurri sconfissero i biancocelesti imbattuti da 12 partite.

Ma arriviamo ai giorni nostri. Sarà la partita più importante della stagione, in quest’annata di alti e bassi nella quale gli infortuni, le mancanze causa Covid e tante varie incomprensioni, hanno causato la perdita di tanti punti in partite dove l’avversario era alla portata degli azzurri.

E’ un match fondamentale perché i laziali sono a -2 dal quinto posto, con una partita in meno ancora da recuperare. In caso di trionfo azzurro, si otterrebbe un distacco di 5 punti e si dovrà, successivamente, aspettare l’esito del recupero di Lazio–Torino. In caso di sconfitta, invece, la rincorsa Champions si complicherebbe: la squadra di Inzaghi, in tal caso, scavalcherebbe il Napoli portandosi a +1, con il recupero con i granata da giocare.

Ma non siamo pessimisti e tragici, e analizziamo le statistiche del match: è la 63esima volta nello stadio partenopeo, nei 158 incontri totali gli azzurri vantano 58 vittorie, 51 pareggi e 39 sconfitte. L’ultima volta in cui i biancocelesti sbancarono lo stadio di Fuorigrotta risale al 31 maggio 2015, nel 2-4 ai tempi di Higuain. L’ultimo trionfo, invece, a tinte biancoazzurre, il poker suddetto, il 10 febbraio 2018.

Il bilancio delle ultime 5 favorisce il Napoli: tre vittorie dei partenopei e 2 vittorie dei romani. Ora, post baraonda chiamata SuperLega, è tempo di calcio giocato. Sarà Gattuso vs Inzaghi, due grandi ex calciatori nostalgici con delle culture e filosofie diverse di gioco, due dai valori non appartenenti a questo calcio moderno. Sarà la sfida tra Ciro Immobile e Lorenzo Insigne, una grande amicizia che li accompagna dai tempi del Pescara di Zeman, entrambi napoletani. E’ tempo del famoso ”veleno” tanto invocato da Rino, mentalità e concentrazione, uniti verso un unico obiettivo: la grande Europa!