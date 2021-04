Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il terremoto causato dalla Superlega potrebbe portare ad anticipare il nuovo format della Champions League che, per ora, dovrebbe partire nel 2024. Le parti in questione proveranno questa mossa, ma non sarà facile perchè ci sono molti contratti firmati e nel 2022 c’è di mezzo il mondiale in Qatar a dicembre,