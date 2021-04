CdS – Due squadre di Serie A chiedono l’esclusione di Milan, Juventus ed Inter: le ultime

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, solo due squadre di Serie A hanno chiesto la netta esclusione di Inter, Juventus e Milan dalla competizione. Si tratta infatti di Cagliari e Parma, le due squadre infatti hanno espresso la volontà di escludere i club di Serie A rientranti tra i fondatori della Superlega nell’assemblea straordinaria tenutasi nella giornata di ieri. Gli altri club italiani non si sono espressi in merito a questa possibilità, magari in attesa di sviluppi più certi in merito alla vicenda.