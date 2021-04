Un intervento decisivo e l’incertezza sul goal: le pagelle di Alex Meret

Alex Meret si è reso protagonista di un grande intervento su Barella, in uscita bassa a fine primo tempo, peccato per l’incertezza in uscita che ha portato al goal di Eriksen.

Vediamo le pagelle dei quotidiani:

Corriere dello Sport – voto 6: Il giovane portiere della Nazionale compie un grande intervento in uscita su Barella, due buoni interventi nel primo tempo.

Gazzetta dello Sport – voto 6: Ottimo intervento su Barella sul finire del primo tempo, incerto sul cross del goal dove poteva fare di più

Tuttosport – voto 6: Strepitoso nell’uscita bassa su Barella, attento in un altro paio di interventi nel primo tempo; sbaglia ad abbozzare l’uscita per poi rimanere tra i pali sul cross su cui nasce l’1-1.