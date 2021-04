Sono appena state note le designazioni arbitrali per il turno infrasettimanale valido per la trentaduesima giornata di serie A. La sfida Champions tra Napoli e Lazio, in programma giovedì alle 20.45 al Maradona, sarà diretta dall’arbitro Di Bello della sezione di Brindisi.

Ecco di seguito il comunicato ufficiale della SSC Napoli sul proprio profilo twitter: