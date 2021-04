Anche Lukas Podolski si schiera contro la SuperLega. Il tedesco, ex Bayern Monaco, Inter e Arsenal, ha espresso il suo disappunto su questa competizione sul proprio profilo twitter:

”Oggi mi sono svegliato con notizie assurde! Si tratta di un insulto al mio credo: il calcio è felicità, libertà, passione, tifosi ed è di tutti. Non sono assolutamente contento di questo progetto, non corretto e mi dispiace che partecipino squadre in cui ho giocato. Bisogna combattere contro questo!”.