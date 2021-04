Superlega, il Bayern Monaco si tira fuori: “Non abbiamo preso parte alla pianificazione della Superlega”

Karl-Heinz Rummenigge, presidente del Bayern Monaco, si tira completamente fuori dalla questione Superlega, facendo pieno affidamento alla Champions League. Le sue parole:

“Il Bayern non ha preso parte alla pianificazione di una Super League. Siamo convinti che le attuali competizioni nel calcio siano una base affidabile. L’FC Bayern si affida alla Champions League perché crediamo che rappresenti i passi giusti per lo sviluppo del calcio. Il turno preliminare porterà più tensione ed emotività nella competizione”.

“Non crediamo che la Super League risolverà i problemi dei club europei che sono stati accumulati con il Coronavirus. Piuttosto che tutti i club in Europa lavorino in solidarietà per garantire che la struttura dei costi, in particolare gli stipendi dei giocatori e le quote per il na Berna, siano guadagnati per rendere razionalisticamente tutto il calcio politico “.