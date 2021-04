Superlega, due calciatori delle squadre coinvolte contrari! I nomi

Fa discutere molto la decisione dell’istituzione della Superlega. Nelle ultime ore, ci sono stati molto commenti contrari da parte di tifosi e addetti ai lavori, tra cui ex calciatori.

Ad esprimersi è stato il calciatore portoghese del Wolverhampton Daniel Podence, che tramite il suo profilo Instagram scrive: “Il pallone. La musica. Il sogno. Ci sono alcune cose che non paghiamo pagare per questo”. Tra i momenti citati, ci sono vari momenti esaltanti della Champions League, tra cui il tiro al volo di Zidane nella finale di Champions League del 2002 o il gol di Solskjaer nella drammatica finale del 1999 Manchester United-Bayern Monaco.

Questo post, è stato condiviso da Bruno Fernandes, trequartista del Manchester United, con l’aggiunta di un commento in una sua storia: “I sogni non possono essere comprati”. Oltre questo, un commento sotto la pubblicazione del calciatore ex Olympiakos: “Enorme. A lui, si aggiunge Joao Cancelo, con tanto di commento: “Mio ragazzo”.