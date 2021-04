Sabatini: “Il calcio deve resistere a questo grave attacco”

Walter Sabatini, dirigente sportivo del Bologna, è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli:

“Superlega? Stanno uccidendo il calcio. Il calcio è uno sport popolare che si gioca in strada prima di tutto. Questa è la mia posizione personale. Questa vicenda mi fa schifo, è un ritorno al fadaulesimo. Spero che Fifa e Uefa difendano il calcio. Il calcio resisterà anche a questo attacco. Resterà ferito in maniera grave ma il calcio scorre nelle vene delle persone. E’ una scelta insopportabile che spinge all’indietro, non in avanti. Spero di parlarne per l’ultima volta oggi. Viene disatteso il merito sportivo”.