Psg, Herrera è il primo calciatore a schierarsi contro la Superlega: “Non posso restare in silenzio”

Ander Herrera, centrocampista del Psg, è il primo calciatore a schierarsi contro la mascita della Superlega. L’ex United, attraverso una Instagram Story, ha espresso la sua opinione:

“Sono innamorato del calcio con i tifosi, con il sogno che la mia squadra del cuore possa competere con le più grandi e famose del mondo. Se l’idea della Superlega avanzerà, allora i sogni si spegeranno. Le illusioni dei tifosi svaniranno prima ancora di nascere.

Amo il calcio e non posso reatare in silenzio. Credo nella crescita della Champions League, ma non della competizione dei ricchi che rubano quanto creato dai tifosi, cioè lo sport più bello del mondo. No alla Superlega! “