Pistocchi: “Per me il prossimo allenatore del Napoli sarà Fonseca”

Maurizio Pistocchi, giornalista Mediaset, è intervenuto nel corso di Radio Goal, trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli per parlare del giro di allenatori che potrebbe iniziare in estate. Le sue parole:

“Se dovessi puntare un euro lo investirei su Fonseca. Per me sarà lui il prossimo allenatore del Napoli. Sarri? Credo che preferisca andare in lnghilterra, non è un caso che il Tottenham proprio oggi abbia esonerato Mourinho. Per quanto riguarda Allegri so che potrebbe andare alla Roma, in una città in cui la sua compagna Ambra gradirebbe tornare”.