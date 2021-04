Moviola CorrSport – Prova insufficiente per Doveri, il Var è fondamentale

Non è stata una prova brillante per l’arbitro Doveri.

Ne ha parlato l’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che ha analizzato la moviola del match ed i casi più dubbi. Non c’è rigore per il contatto tra Barella ed Insigne nel primo tempo, il contatto è troppo lieve e qui la decisione dell’arbitro è giusta. Sbaglia totalmente in occasione del contatto in area neroazzurra, nel secondo tempo, tra Zielinski e De Vrij. Il difensore olandese prende la palla e non commette fallo, ma Doveri chiama prima il rigore e poi il fuorigioco. Fondamentale il richiamo del Var Mazzoleni, che permette al direttore di gara di rivedere il contatto e di annullare la decisione presa anzitempo.

Giusto non chiamare rigore, poi, per l’uscita di Meret in anticipo su Barella. Una gara di facile conduzione che, in realtà, si è rivelata spinosa per Doveri. Voto insufficiente per l’arbitro.