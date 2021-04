Klopp contro la SuperLega: “Mi piace l’idea che il West Ham possa arrivare in Champions”

La questione della SuperLega continua a far discutere. Tra gli oppositori a questo progetto c’è anche Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, una delle società che ha aderito al torneo. Queste le parole del tecnico tedesco alla Bbc: “Ho la stessa opinione sulla Superlega: non sono contento. I tifosi sono la cosa più importante e niente deve ostacolare questo. Capisco la loro rabbia, non so perché lo abbiano fatto. Il mio obiettivo è sempre stato quello di far parte della Champions League. Mi piace l’idea che per esempio il West Ham possa giocare nella massima competizione europea”.