Insigne, l’agente: “Non c’è stato nessun incontro con la società, smentiamo quanto scritto dai giornali”

L’agenzia GEV Sport, che cura l’immagine di Lorenzo Insigne, ha smentito tramite i propri profili social un presunto rifiuto di contratto.

Di seguito il comunicato:

“L’agenzia GEV Sport, che cura gli interessi di Lorenzo Insigne, si trova costretta per l’ennesima volta a smentire quanto scritto oggi su un noto quotidiano nazionale. Circa la situazione di Lorenzo non c’è stato nessun incontro con la SSC Napoli e di conseguenza nessun rifiuto. Con la speranza di non dover intervenire di nuovo sulla vicenda, uniti verso un unico obiettivo”