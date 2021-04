Il Mattino – Ora vietato sbagliare: la testa è già alla Lazio

Il Napoli pareggia con l’Inter ed è a due punti dal quarto posto in piena lotta Champions; c’è un altro scontro diretto all’orizzonte, giovedì con la Lazio.

Come riportato da Il Mattino, il pareggio di ieri contro l’Inter, reduce da 11 vittorie consecutive e lanciata verso lo Scudetto lascia un clima sereno nell’ambiente e nel gruppo squadra. C’era la possibilità di riagganciare la Juve, certo ma era forse più concreta quella di uscire dai giochi; il Napoli invece è ancora lì a combattere per conquistarsi un obiettivo che sarebbe fondamentale per la programmazione futura.

Gli azzurri oggi torneranno già in campo, 4 giorni per preparare il fondamentale scontro diretto con la Lazio, distante due punti e con una partita da recuperare; gli uomini di Simone Inzaghi sono in gran forma, reduci da quattro vittorie consecutive.

I tempi degli errori sono finiti, il Napoli ha a disposizione 7 finali per centrare l’obiettivo Champions; vietato sbagliare.