Il Mattino – Diego Demme colui che non molla mai

Diego Demme è un calciatore fondamentale per la squadra di Gattuso; quell’elemento di cui non faresti a meno neanche sotto tortura.

Come riportato da Il Mattino, è il centrocampista che serve per una squadra che vuole attaccare senza però correre troppi rischi, colui che morde le caviglie a qualsiasi avversario passi nei suoi paraggi, quello che suda sempre la maglia e conquista il bene dei tifosi solo per il fatto di mettercela tutta ogni volta che scende in campo; se poi ci aggiungiamo qualche goal(già due in questo campionato) Diego Demme è il giocatore a cui non rinunceresti mai.

Il suo stile di gioco però porta a qualche cartellino di troppo, quel cartellino che preso contro l’Inter gli farà saltare la Lazio, un’assenza che peserà come un macigno vista l’importanza della partita ed il periodo di forma del calciatore.

Dopo la squalifica ci saranno sei finali e Gattuso potrà certamente contare sul suo mastino.