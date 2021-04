Corbo: “Si indebitano perché non sono in grado di fare il loro mestiere e creano la SuperLega”

Antonio Corbo, giornalista, nel suo intervento a Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, discute della SuperLega. Queste le sue parole:

“La SuperLega è una brutta storia di un calcio cattivo, che spreca soldi. Si indebitano perché non sono in grado di fare il loro mestiere. Si sono indebitati allegramente. Non sapevano come fare per recuperare tutti quei soldi. La Champions ha un giro d’affari enorme, ma è in mano a Fifa e Uefa”.

“Ora possono farsi il loro banco. Si sono organizzati loro la Champions e decideranno chi parteciperà. Poi è un’americanata. Infatti verrà finanziata dalla banca americana di maggior importanza: la Jp Morgan, che fattura 99 miliardi l’anno. Ovviamente parliamo di qualcosa di antidemocratico. Un club povero e piccolo deve avere gli stessi diritti di un club ricco e grande”.