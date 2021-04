Zielinski e il possibile forfait: Gattuso ha il piano B

Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Inter. Gattuso sta sciogliendo gli ultimi nodi in vista del match con i neroazzurri, ma pare che uno sia già chiara la punta che scenderà in campo questa sera. Infatti il dubbio alla vigilia riguardava Piotr Zielinski. Il centrocampista, naturalizzato trequartista, non è stato proprio benissimo questa settimana e Ringhio ne sta valutando le condizioni insieme al suo staff. Un possibile forfait potrebbe vedere il polacco protagonista ma Gattuso ha già il piano B. Di fatto l’alternativa si chiama Dries Mertens. Il belga è pronto e per il momento si gioca il posto in attacco con Osimhen, non è detto però che nno possa essere scalato sulla trequarti.