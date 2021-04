Serie A, alle 12:30 Milan-Genoa: le formazioni ufficiali

Alle 12:30 ci sarà Milan-Genoa, valevole per la trentunesima giornata di Serie A. Una gara importante soltanto per i rossoneri, in lotta per un posto nella prossima Champions League, mentre gli ospiti possono considerarsi quasi salvi. Queste le scelte dei due allenatori:

MILAN ( 4-2-3-1) – Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao.

GENOA (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Radovanovic, Masiello; Ghiglione, Strootman, Badelj, Zajc, Cassata; Destro, Scamacca.