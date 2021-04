Semplici: “Vittoria di carattere, avanti così…”

(ANSA) – ROMA, 17 APR – Semplici dall’inferno al paradiso.

“Bella partita: ci voleva una vittoria del genere per cercare di far capire ai ragazzi che non si deve mai mollare.

Un passo avanti: la squadra è viva. È difficile ma ci siamo. Con Spezia e Verona avevamo avuto tante occasioni, ma non eravamo riusciti nemmeno a pareggiare. Avevo visto bene la squadra con l’Inter”.

Marin? “Era in dubbio a mezz’ora dall’inizio – ha detto l’allenatore – devo ringraziare lo staff medico che me lo ha rimesso a posto. Siamo stati tutti bravi a non mollare mai”. E ora? “Se giochiamo così possiamo provarci: l’aspetto caratteriale mi è piaciuto molto. Vero, abbiamo commesso degli errori. Questa partita ci deve dare la forza per provarci sempre”. (ANSA).