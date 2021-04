Repubblica – A Gattuso non ha fatto bene il silenzio stampa, ecco perchè

Parte il countdown, Gattuso contro Conte, due realtà a confronto ma con un obiettivo in comune: vincere. A Gattuso così come a Conte questi 3 punti potrebbero fare benissimo, agli azzurri per coltivare il sogno Champions, ai neroazzurri per alimentare la fiammella del sogno scudetto già in parte agguantato. La vigilia però poteva essere di certo più piccante, ebbene sì. Infatti come sottolinea in rassegna questa mattina ‘La Repubblica‘ questo silenzio stampa non ha fatto bene a Gattuso, che con qualche discorso dei suoi avrebbe messo un po’ di pepe a questa sfida proprio contro Antonio Conte, che di certo non le manda a dire.