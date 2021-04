Pirlo: “Contro l’Atalanta abbiamo giocato bene. Corsa Champions? Dipende tutto da noi: il motivo”

Andrea Pirlo, allenatore della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sconfitta con l’Atalanta di Gasperini, per 1-0 grazie al gol di Malinovsky. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore Pirlo che ha parlato anche della corsa per Champions League: “Contro l’Atalanta l’abbiamo giocata bene però potevano fare qualcosa in più. Ronaldo? Ha avuto dei problemi ed è mancato. Non a caso ha segnato 25 gol. Champions League? È tutto nelle nostre mani, abbiamo 7 partite e dobbiamo dare il massimo e vincerne il più possibile per andare. Se giochiamo così possiamo fare di meglio sicuramente e quindi arrivare alla qualificazione in Champions League”.