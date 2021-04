Napoli-Inter, le formazioni ufficiali: Zielinski titolare, Mertens out

Alle 20:45 scenderanno in campo Napoli e Inter, nella gara valevole per la 31a giornata di Serie A. Gli azzurri cercano una vittoria che sarebbe fondamentale per la corsa Champions, i nerazzurri vogliono provare a chiudere il discorso per lo scudetto. Gattuso schiera Zielinski e lascia Mertens in panchina. Conte si affida a Darmian a sinistra.

LE FORMAZIONI UFFICIALI:

NAPOLI – Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Politano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

INTER – Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lukaku, Lautaro.