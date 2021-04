Come riporta Il Corriere dello Sport, questa sera Napoli-Inter sarà visibile in eurovisione con 19 telecamere e più di 200 paesi collegati, anche Cina e Sudamerica. Aurelio De Laurentiis, presidente azzurro, sarà allo Stadio Diego Armando Maradona, mentre Steven Zhang, patron dell’Inter, la guarderà dalla Cina. Ci saranno tantissimi giornalisti, tanto che molti hanno avuto l’accredito rifiutato per le troppe richieste.