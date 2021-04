Il Milan riesce a sfatare il tabù San siro , Stadio nel quale non riusciva a portare a casa i tre punti da due mesi e mezzo. Rebic porta in vantaggio i rossoneri, nella prima frazione, successivamente raggiunti da Destro. Nella seconda frazione, complice un autogol, i padroni di casa passano nuovamente in vantaggio e salvano due conclusioni sulla linea, per evitare il pari dei liguri.