“Per l’Inter sarà come una passeggiata sul golfo“. Così Tony Damascelli nel suo editoriale per ‘Il Giornale‘ ha riassunto il match fra Napoli e Inter. I neroazzurri arrivano carichi di punti al Maradona, e dal primo posto in classifica guardano dall’alto in basso le pretendenti. Fra questi anche i partenopei, bisognosi di punti per agguantare la zona Champions, che nel pomeriggio vedrà Juventus e Atalanta giocarsi il terzo posto.