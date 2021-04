Lorenzo Insigne è la vera anima di questa squadra. Il capitano del Napoli sta vivendo la miglior stagione in carriera.

A sottolinearlo è la Gazzetta dello Sport con un focus da dopo la Supercoppa e di come il capitano abbia cambiato marcia, non focalizzandosi sull’errore ma riuscendo a reagire da campione. Insigne dall’errore in Supercoppa ha realizzato ben 7 gol e 8 assist entrando con una percentuale altissima nei goal della sua squadra.

Insigne è sempre più leader.