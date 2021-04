Gattuso esaltato dalla Gazzetta: “Ha combattuto contro tutto e tutti”

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport esalta il lavoro di Gennaro Gattuso di quest’anno, che ha combattuto contro Covid, infortuni ed un ambiente definito autolesionista. Queste le parole del quotidiano:

“Gattuso sta vivendo la più travagliata stagione della sua carriera. Al confronto, Creta e Pisa gli sembrano Disneyland. Ha combattuto contro tutti: da De Laurentiis al Covid, dagli avversari a una critica che gli ha rinfacciato anche la pescheria di Gallarate. In qualche reazione Rino è andato lungo, ma in genere, il Napoli che viene da 5 vittorie nella ultime 6, è figlio del suo grande lavoro. Ha ricompattato un ambiente autolesionista e ha dato alla squadra un equilibrio tattico che prima non c’era”.