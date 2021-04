FOTO- Il calendario di Napoli, Juventus e Atalanta per la Champions

La Champions passa da 7 lunghe sfide, per il Napoli ora c’è lo scontro con la Lazio per blindare il quinto posto e assicurarsi di poter lottare in tranquillità per la Champions. Ci saranno poi Torino, Cagliari e Spezia sino al rush finale con Udinese, Fiorentina e Verona. Tutte sfide dure, complesse e decisamente ostiche – data la serratissima lotta salvezza – ma non impossibili. Infatti il calendario di Juventus e Atalanta non è di certo invidiabile. La Juventus dovrà ancora vedersela con le milanesi, mentre per i bergamaschi alla prossima ci sarà la Roma poi gare insidiose con Sassuolo e Milan. Qui i calendari completi delle big:

Fonte: Sky Sport