FOCUS – Napoli-Inter: dove vederla e probabili formazioni

Alle 20:45 allo stadio Maradona di Napoli andrà in scena il big match della 31esima giornata fra Napoli e Inter. Gli azzurri reduci dall’ultima vittoria contro la Sampdoria dovranno vedersela con la capolista, per Lukaku e compagni il bilancio è più che positivo e ormai sembra quasi certa la vittoria del titolo. Di fatti i neroazzurri scenderanno in campo per agguantare punti preziosi, ma soprattutto per provare a staccare prepotentemente le pretendenti allo scudetto. Per Gattuso e Antonio Conte il bilancio nelle ultime 5 è più che sorridente, 5 vittorie su 5 – senza contare i recuperi di qualche settimana fa – e la volata verso la Champions si è infiammata.

I 74 precedenti nell’ex San Paolo dettano: 37 successi del Napoli, 19 pareggi e 18 vittorie Inter. L’ultima vittoria risale al 19 maggio 2019, quando gli azzurri riuscirono a sconfiggere con il risultato di 4-1 l’ultima Inter di Luciano Spalletti. L’ultimo pareggio risale all’ottobre 2017, finì 0-0 fra le due compagini. L’ultima sconfitta risale al gennaio 2020, quando la prima Inter di Antonio Conte riuscì a trionfare al San Paolo contro il rinascente Napoli di Gattuso.

Dove vederla:

La partita sarà disponibile su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inoltre sarà anche disponibile in streaming su Sky go con un abbonamento calcio e sport; e su Now Tv con un abbonamento calcio.

Probabili formazioni:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Koulibaly, Manolas, Mario Rui; Demme, Fabian Ruiz; Insigne, Zielinski,Politano; Osimhen. All.: Gattuso

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Darmian; Lautaro Martinez, Lukaku. All.: Conte