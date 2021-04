Dubbio Mertens-Osimhen: Gattuso ha scelto

Questa sera allo Stadio Diego Armando Maradona andrà in scena Napoli-Inter. Gattuso sta sciogliendo gli ultimi nodi in vista del match con i neroazzurri, ma pare che uno sia già chiara la punta che scenderà in campo questa sera. Infatti il dubbio alla vigilia riguardava Mertens e Osimhen, una poltrona per due che vede però il nigeriano in vantaggio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport pare che Gattuso abbia scelto il 9 per provare a scardinare la difesa di Conte, fra accelerate e colpi da vera punta. Sarà quindi panchina per Mertens, a meno che Ringhio non decida di metterlo in campo come trequartista al posto di Zielinski e provare il tendem che fu vincente nel secondo tempo con la Samp.