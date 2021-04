Conte: “Il Napoli era una delle favorite allo scudetto ma hanno avuto una stagione sfortunata. Crescità di mentalità? Vi spiego”

Antonio Conte, allenatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo il pareggio con il Napoli: “Cosa serve per migliorare? In questo momento dobbiamo pensare e concentrarci solo sul presente. Sul futuro non sappiamo niente: ne cosa accadrà ne i programmi. Mercato? Parlarne ora non ha senso. Sono contento e orgoglioso di questo gruppo di ragazzi. Questa partita in altre occasioni la perdevamo, siamo cresciuti tanto. Per noi è troppo importante quello che stiamo facendo quest’anno, poi una volta che sarà finito tutto ci focalizzeremo sua prossima stagione. Sono felice perché queste sono partite che avremmo subito in altre condizioni. La squadra c’è e l’abbiamo visto dalla reazione al gol sfortunato. Napoli? Per me era una delle squadre favorite alla vittoria finale però hanno avuto una stagione sfortunata. Noi avevamo un po’ di fame in meno rispetto a loro. I miei calciatori sono sempre sul pezzo e sono concentrati. Hanno capito l’importanza del momento. Crescita di mentalità? È dovuta, forse, anche ai miei discorsi sulla crescita di ogni giocatore. Io lo dico sempre ai giocatori che a fine carriera è bello vedere cosa hanno vinto più che le soddisfazioni personali. Eriksen? Ha dato la sua disponibilità nel poter lavorare. Lui ha capito che nel calcio esiste la fase difensiva e offensiva. Abbiamo cercato in tutti i modi di inserirlo e ora si sta esprimendo bene e con buona continuità. Io sono sicuro che può fare di più”.