Bastoni: “Contro il Napoli dobbiamo e vogliamo fare bene. Noi vogliamo essere la migliore difesa del campionato”

Alessandro Bastoni, giocatore dell’Inter, è intervenuto ai microfoni di inter TV nel pre-partita della sfida con il Napoli. Ecco le dichiarazioni del difensore nerazzurro: “Napoli? Una squadra veramente forte, però dobbiamo e vogliamo fare bene. Una gara non semplice che riserva diverse difficoltà ma noi siamo pronti ad affrontarle. Hanno una buonissima qualità e giocatori di alto livello, per noi non sarà una sfida semplice. Difesa migliore del campionato? Noi speriamo e puntiamo a concludere il campionato con il minor numero di reti subite tra tutte le squadre della Serie A. Questa stagione siamo cresciuti ancora. Difendiamo bene per ripartire meglio”.