Domani sera, nel match contro l’Inter, i calciatori del Napoli indosseranno la nuova maglia Kappa-Marcelo Burlon. Come riporta Tuttosport, il primo a mostrarsi con la nuova divisa dal fondo nero e con due ali verde acquamarina sarà il capitano, Lorenzo Insigne. E per l’occasione anche il presidente De Laurentiis è atteso allo stadio Diego Armando Maradona. Quella con il marchio del County of Milan sarà la sesta maglietta utilizzata dagli azzurri in stagione, e potrebbe non essere l’ultima.