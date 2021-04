TMW – Il punto sul rinnovo di Lorenzo Insigne: le ultime

Niccolò Ceccarini, direttore di TMW Radio, esperto di calciomercato, ha fatto il punto della situazione sulla potenziale strategia del Napoli per quanto concerne il rinnovo di Lorenzo Insigne.

Ecco quanto affermato nel suo editoriale: “Tra poco si entrerà nel vivo della trattativa per il rinnovo di Lorenzo Insigne. Il capitano sta disputando un’ottima stagione. I pensieri ora sono concentrati sulle ultime 8 partite in cui l’obiettivo è centrare la qualificazione in Champions League, poi si parlerà del futuro. Il capitano vuole restare a Napoli ma è necessario trovare un accordo per il prolungamento del contratto che scade tra poco più di un anno. Vista anche la situazione legata al Cvoid-19, l’offerta economica della società potrà essere pari allo stipendio attuale. Insomma una trattativa ancora tutta da impostare”.