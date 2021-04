Il Napoli attraverso un post sul proprio profilo ufficiale Instagram ha pubblicato una foto con quattro calciatori azzurri che indossano la nuova maglia.

In foto come si può evincere dal post “i modelli” sono Zielinski, Mertens e Politano, che sfoggiano sorridenti il nuovo look. Questa maglia firmata Kappa e Marcelo Burlon, sarà indossata per la prima volta domani sera al Maradona in occasione di Napoli-Inter.

Di seguito il post: