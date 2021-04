Serie A – Perde ancora il Crotone e Ranieri batte Juric

Si concludono i risultati delle due partite della 31esima giornata di Serie A iniziate alle ore 15. Il Crotone perde ancora, altro K.O. casalingo, stavolta contro l’Udinese di Gotti che ha la meglio per 1-2 nonostante un brivido per finale quando i calabresi sono arrivati praticamente sulla linea di porta senza riuscire a buttare la palla dentro. In campo per 77 minuti l’ex Napoli Ounas. A Genova la Sampdoria di Ranieri riesce ad avere la meglio sull’Hellas Verona di Juric per 3-1 in rimonta, da registrare la rete dell’ex azzurro Manolo Gabbiadini.

Crotone-Udinese 1-2

MARCATORI: 41′ De Paul (UDI), 68′ Simy (CRO), 74′ De Paul (UDI).

Sampdoria-Verona 3-1

MARCATORI: 13′ Lazovic (VER), 46′ Jankto (SAM), 73′ Gabbiadini rig. (SAM), 82′ Thorsby (SAMP)