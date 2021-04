Serie A – Il Sassuolo rimonta e batte la Fiorentina che concede due rigori in 3 minuti

E’ appena terminato il terzo anticipo di questa 31esima giornata di Serie A. Al Mapei Stadium il Sassuolo batte la Fiorentina per 3-1, dopo essere andato in svantaggio alla mezz’ora con la rete viola di Jack Bonaventura, che batte Consigli con un gran sinistro dal limite dell’area. Nella ripresa la squadra ospite commette un vero e proprio suicidio concedendo due rigori in tre minuti, entrambi trasformati al 59′ e al 62′ da Berardi, che raggiunge 101 gol con la maglia del Sassuolo. E al 75′ arriva anche il tris di Maxime Lopez. Nel finale spazio per i due ex Napoli Callejon e Malcuit, 90 minuti invece per Chiriches. I neroverdi di De Zerbi restano all’ottavo posto e raggiungono i 46 punti; gli uomini di Iachini sono a quota 30 e momentaneamente a +8 sulla zona retrocessione, dove stasera ci sarà lo scontro diretto tra Cagliari e Parma.