Radio KKN – Gattuso e la Fiorentina: le ultime

Ciro Venerato, giornalista Rai, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli parlando del futuro di Gennaro Gattuso e le voci sulla Fiorentina.

Ecco quanto dichiarato: “La Fiorentina ha scelto Gattuso come prossimo allenatore, ma Gattuso non ha scelto la Fiorentina. Joe Barone chiamò Gattuso quando era libero, ma il tecnico aspettò la chiamata del Napoli che stava liberando Ancelotti. Accettò l’offerta di solo 6 mesi con gli azzurri nonostante la Fiorentina gli offrisse 2 anni di contratto. La situazione adesso è cambiata, ma comunque Gattuso aspetterà il finale di stagione per rispondere al presidente Commisso. Oggi Gattuso è concentrato sul Napoli e l’obiettivo Champions. L’altro motivo che fa tentennare il tecnico calabrese è che ritiene l’attuale rosa della Fiorentina lontana anni luce dal suo modo di vedere il calcio, la società viola dovrebbe stravolgere completamente la rosa”.