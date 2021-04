Dal Pino attaccato dal Napoli ed altri 6 club di A

Come riportato dal quotidiano ”Repubblica”, il presidente della lega serie A Paolo Dal Pino ha ricevuto una lettera dallo studio legale milanese Chilomenti. I mittenti sono i presidenti e i dirigenti di Atalanta, Fiorentina, Inter, Juventus, Lazio, Napoli, Verona. Questi club attraverso gli avvocati accusano Dal Pino di una cattiva gestione, riservandosi di ”agire nelle competenti sedi”, per accertarsi delle responsabilità e del risarcimento dei danni effettivi arrecati in passato e di quelli che saranno arrecati in futuro.