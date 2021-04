La regione Campania ha comunicato i dati riguardanti l’andamento delle vaccinazioni. anti Covid. Ecco tutti gli aggiornamenti odierni:

“Complessivamente sono stati vaccinati con la prima dose 906.398 cittadini. Di questi 334.982 hanno ricevuto la seconda dose. Le somministrazioni effettuate sono state, in totale, 1.241.380. La piattaforma per le adesioni è regolarmente aperta per tutte le categorie previste”.