CdS – Ritorno di Sarri in Italia? C’è una big sul tecnico toscano: i dettagli

Continua il valzer degli allenatori in Serie A. A fine stagione molto probabilmente Paulo Fonseca non sarà più il tecnico della Roma (clicca qui per approfondire), come riferisce il Corriere dello Sport. Il ds Tiago Pinto continuerebbe volentieri con l’ex Shakhtar, o magari con un altro portoghese, ma sa che la scelta spetta alla dirigenza e i Firedkin vorrebbero puntare su un allenatore italiano. Secondo il quotidiano, le due piste più accreditate portano a Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri.