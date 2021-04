CdM – Il Napoli ha trovato il trascinatore per il finale di stagione

L’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, ha evidenziato in Victor Osimhen il trascinatore del Napoli per il finale di stagione. Un finale ancora tutto da scrivere con la qualificazione Champions sullo sfondo per gli azzurri.

Ecco quanto affermato: “Da Castel Volturno filtra la sensazione che Osimhen abbia messo da parte le disavventure per aiutare il Napoli in questo finale di stagione. Victor su Instagram le ha definite delle finali, l’ha fatto dopo la sconfitta con la Juventus. La sensazione è che Victor in questo momento abbia una maggiore forza d’urto, partecipi da riferimento offensivo in maniera più intensa ed efficace alla manovra”.