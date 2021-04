Ottavio Bianchi, ex allenatore di Napoli e Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni su entrambe le squadre in vista dello scontro diretto ai microfoni di TuttoSport.

Ecco quanto dichiarato: “E’ l’anno dell’Inter, ma anche del demerito delle altre, a cominciare dalla Juventus. Il Napoli se non avesse avuto tutte le problematiche che si leggono, sarebbe potuta essere una candidata per il titolo. Sono stati fatti fuori subito. Ora sono in condizione e stanno facendo vedere le loro qualità”.