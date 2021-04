Dopo 6 settimane in zona rossa la Campania cambia colore e passa in arancione. Ma cosa cambierà? Con la zona arancione in Campania ci si potrà muovere sul territorio comunale dalle 5 alle 22 senza il bisogno dell’autocertificazione, riapriranno negozi, barbieri e parrucchieri, i ristoranti e bar potranno servire solo con l’asporto o con consegna a domicilio e riapriranno tutte le scuole con le superiori che riprenderanno le lezioni in presenza dal 50 % fino a un massimo di 75% di alunni.