Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb, Gattuso sarebbe il principale obiettivo della Fiorentina come prossimo allenatore. I viola sarebbero pronti a offrire al tecnico un contratto biennale con opzione per il terzo anno alla cifra di 2 milioni netti a stagione. Il Napoli, già alla ricerca di un tecnico per la prossima stagione, pare che abbia già ricevuto questa notizia.