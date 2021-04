Tosto: “Gattuso? De Laurentiis sta facendo una stupidaggine. Il tecnico aveva bisogno di tempo”

Vittorio Tosto, ex calciatore azzurro, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione ‘Radio Goal’, per parlare di Gattuso. Di seguito le parole di Tosto: “In una società quando le cose vanno male non è mai colpa solo di uno, questo è un’ideale provinciale. A Napoli con quella piazza così bella si deve ambire allo scudetto o alla Champions. Gattuso? Per me De Laurentiis sta facendo una grande stupidaggine. Lui aveva bisogno di tempo e di partire un ciclo con la squadra. Infatti da quando sono tornato gli infortunati la squadra sta girando e sta avendo una grande media di punti”.