SSC Napoli x Marcelo Burlon, Il Mattino: la nuova maglia debutterà contro l’Inter

Come circola sui social da qualche settimana, domenica il Napoli giocherà contro l’Inter indossando la nuova Kombat Pro 2021, frutto della collaborazione con Marcelo Burlon.

Ne ha scritto Il Mattino:

“Un’operazione di marketing seguendo gli ultimi trend ma anche un omaggio a Maradona. Domenica il Napoli indosserà una maglia speciale, la Kombat Pro 2021 Marcelo Burlon, nata dalla collaborazione tra Robe di Kappa e lo stilista italo-argentino, nato a El Bolson, in Patagonia, nel 1976, e cresciuto in Italia. Decisivo il forte legame, non solo per le origini, con Diego”.