L’Inter si prepara alla sfida con il Napoli al Maradona di domenica. Di seguito le ultime di Sportmediaset sulla formazione nerazzurra: “Conte ha ritrovato Barella a centrocampo dopo la squalifica. Il tecnico nerazzurro ha un dubbio in primis da risolvere ed è sulla fascia sinistra: per ora, considerata la forma, Darmian sembrerebbe essere in vantaggio su Perisic e Young. In attacco ritorna titolare la coppia composta da Romelu Lukaku e Lautaro Martinez”.